Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: “Γίγαντας” Μιλουτίνοφ “πάτησε” την ομάδα του Πιτίνο!

“Μαγική’ βραδιά για τον Ολυμπιακό που “διέλυσε” τον Παναθηναϊκό με 79-65 στο ΣΕΦ για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ως κορυφαίο παίκτη τον Νίκολα Μιλουτίνοφ (18 πόντους, 18 ριμπάουντ) και άξιους συμπαραστάτες τον Στρέλνιεκς στην επίθεση και τον Παπανικολάου στην άμυνα (4 κλεψίματα, 2 τάπες). Τραγικός για το Τριφύλλι ο Καλάθης στα πρώτα 30 λεπτά, όταν και κρίθηκε το ματς.

Οι Πειραιώτες “έπιασαν” έτσι ξανά την Αναντολού Εφές στην 4η θέση της κατάταξης, με ρεκόρ 10-6, την ώρα που οι “πράσινοι” παραμένουν εκτός 8άδας, με ρεκόρ 7-9, χάνοντας κι άλλο “έδαφος” για την πρόκριση στα πλέι οφ.

Νευρικότητα επικράτησε και στις δύο ομάδες στην αρχή του αγώνα, με πολλά λάθη και άστοχα σουτ να κρατούν χαμηλά το σκορ. Ο Νικολά Μιλουτίνοφ ήταν όμως ανίκητος κάτω από τη ρακέτα του Παναθηναϊκού και “χτύπησε” με επιθετικά ριμπάουντ και καλάθια τους “πράσινους”, δίνοντας προβάδισμα 16-8 στο πρώτο δεκάλεπτο για να “απαντήσει” για το Τριφύλλι ο Ντίνος Μήτογλου και να μειώσει στο 16-14 στο 10′.

