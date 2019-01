Με μεγάλο πάθος έζησαν το “αιώνιο” ντέρμπι στο ΣΕΦ τόσο από την πλευρά του Ολυμπιακού, όσο και του Παναθηναϊκού, με πανηγυρισμούς, αντιδράσεις και διαμαρτυρίες.

Οι εικόνες τόσο από τους πρωταγωνιστές μέσα στο παρκέ, όσο και εκτός αυτού, όπως των Πιτίνο, Μπλατ, αλλά και των Αγγελόπουλου και Γιαννακόπουλου, είναι χαρακτηριστικές των… συναισθημάτων στο ΣΕΦ.

.@olympiacosbc leading the derby at the half!#GameON pic.twitter.com/iZEuOhAl7a

— EuroLeague (@EuroLeague) January 4, 2019