Σπανούλης για… τρεις! Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, το τρίποντο με το βηματάκι αριστερά έμελλε να ζήσει μία ακόμη “χρυσή” στιγμή στην καριέρα του, ο αρχηγός του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακός: Έγραψε ιστορία ο Σπανούλης! Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη Euroleague (video)

Ο “Kill Bill” χρειαζόταν 10 πόντους για να προσπεράσει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο στην πρώτη θέση με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στη Euroleague και τελικά πέτυχε 14 πόντους, με το ιστορικό καλάθι να έρχεται έξω από τη γραμμή των 6 και 75.

The MOMENT!

Spanoulis drains the 3 to become the ALL TIME leading scorer in the EuroLeague ☝️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/QnJd38FNxj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2020