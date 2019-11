Ολυμπιακός: Τέλος ο Κουζμίνσκας! “Σε συζητήσεις με Κουμπάν”

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας αποτέλεσε μία από τις πιο “δυνατές” μετεγγραφές του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι, τουλάχιστον στα χαρτιά, αφού στο παρκέ κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε ποτέ.

Ο Λιθουανός φόργουορντ δεν ταίριαξε ποτέ στην ομάδα και πλέον φέρεται ήδη έτοιμος για το πρόωρο τέλος του στον Πειραιά, με τους συμπατριώτες του να κάνουν λόγο για συζητήσεις με την Λοκομοτίβ Κουμπάν, ώστε να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Mindaugas Kuzminskas in talks with Lokomotiv Krasnodar, might leave Olympiacos sooner or later.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 8, 2019