Ολυμπιακός – Χίμκι: Γι’αυτό είναι… θρύλος! Η ανατροπή του αιώνα από τους Πειραιώτες

Τι έκανε ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Κεμζούρα βρέθηκε να πίσω στο σκορ με 88-96 κι ενώ απέμενε ένα λεπτό και 9 δευτερόλεπτα για τη λήξη, αλλά κατάφερε να κάνει μια μυθική ανατροπή και να πάρει το ματς στην παράταση με 107-100.

Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι στην αρχή του αγώνα και έμειναν για πρώτη φορά πίσω στο σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τους Ρώσους να “πυροβολούν” από το τρίποντο με 16 εύστοχες προσπάθειες και ποσοστό άνω του 50%. Όλα έδειχνα έτσι… ήττα σοκ στο ΣΕΦ, αλλά οι “ερυθρόλευκοι” είχαν αντίθετη άποψη.

Με τρίποντο του Πρίντεζη, κερδισμένο επιθετικό φάουλ του Κόνιαρη και νέο τρίποντο του Πολ, έβαλαν “φωτιά” στο ματς, για να αναλάβει ξανά την ευθύνη να κρίνει το ματς, ο Βασίλης Σπανούλης. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έστειλε με δικό τρίποντο το ματς στην παράταση και εκεί η ομάδα του έκανε… περίπατο για να “λυγίσει” τον εκπληκτικό Σβεντ, που τελείωσε την κανονική διάρκεια με 36 πόντους και 7 εύστοχα τρίποντα.

Η Χίμκι προηγήθηκε με 4-0 χάρη σε δύο καλάθια του Μπούκερ, όμως ο Ολυμπιακός “απάντησε” με ένα σερί 11-0, το οποίο και τον έβαλε από νωρίς σε θέση οδηγού στο ματς. Με τον Πρίντεζη να έχει 7 πόντους, τον Μιλουτίνοφ 6 πόντους και τον Σπανούλη 4 ασίστ, οι Πειραιώτες προηγήθηκαν ακόμη και με +9, αλλά δύο τρίποντα από Σβεντ και Γερέμπκο “έκοψαν” τη φόρα του. Το πρώτο δεκάλεπτο “έκλεισε” έτσι στο 25-20.

Oh my DUNK!@NMilutinov throws it down!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/83snVisjZh

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2019