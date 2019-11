Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις: “Ερυθρόλευκο” ξέσπασμα στο ΣΕΦ! Επέστρεψαν στις νίκες οι Πειραιώτες – videos

Με ομαδική δουλειά και πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με το 83-74 επί της Ζαλγκίρις για την 8η αγωνιστική της Euroleague, παίρνοντας “ανάσα” στην κατάταξη.

Ο Πρίντεζης ξεπέρασε τους 3.000 πόντους στην Ευρώπη και οι Σπανούλης και Μιλουτίνοφ βρήκαν βοήθειες από Πολ, Ριντ και Ρότσεστι για να καταβάλλουν την αντίσταση των άστοχων Λιθουανών, με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο.

A legend reaches the 3000 milestone!

Με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται επιθετικά στα πρώτα λεπτά, το παιχνίδι πήγαινε πόντο πόντο με διαδοχικές εναλλαγές του προβαδίσματος για το 19-18 στο δεκάλεπτο. Με το πρώτο του καλάθι στο ματς πάντως, ο Γιώργος Πρίντεζης έφθασε τους 3.000 πόντους στη Euroleague σε ένα τρομερό προσωπικό ρεκόρ για τον… υπαρχηγό των Πειραιωτών.

A PATENTED Printezis basket to bring up the 3000#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FUBkxTsnHk

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 15, 2019