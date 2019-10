Ολυμπιακός – Zενίτ: “Μαχαιριά” στο ΣΕΦ! Ιστορική νίκη οι Ρώσοι!

Τεράστιο αποτέλεσμα! Η Ζενίτ πήρε την πρώτη της νίκη στη Euroleague επικρατώντας με 68-77 του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε πολύ άστοχος και με φανερό πρόβλημα στην άμυνά του στη ρακέτα, δείχνοντας ότι μόνο η αλλαγή ψυχολογίας δεν φτάνει και ηττήθηκε τελικά για δεύτερη φορά στη διοργάνωση.

Οι “ερυθρόλευκοι” λύγισαν, παρά το γεγονός ότι οι Ρώσοι έκαναν ότι μπορούσαν για να… χάσουν, αφού πέταξαν προβάδισμα έξι πόντων σε λιγότερο από ένα λεπτό στο τέλος του ματς, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγηθεί στην παράταση, όπου τελικά επικράτησαν αφού ο Ολυμπιακό εμφανίστηκε αποκαμωμένος.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Μιλουτίνοφ για ακόμη μία φορά, με 16 πόντους και άλλα τόσα ριμπάουντ. Από κοντά και ο Πάντερ που σταμάτησε επίσης στους 16 πόντους αλλά με την υποσημείωση ότι είχε και πολλές κακές επιθετικές επιλογές αλλά και εκτελέσεις.

Για τη νικήτρια Ζενίτ ξεχώρισε φυσικά ο Ματέους Πονίτκα με 18 πόντους αλλά και ο Γκουστάβο Αγιόν με 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ ενώ σε μεγάλα σουτ ευστόχησε και ο Ρένφροου που σταμάτησε επίσης στους 10 πόντους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς “πετώντας” φωτιές επιθετικά και χτυπώντας τη Ζενίτ στη ρακέτα με αιχμή του δόρατος τον Μιλουτίνοφ, τη στιγμή που οι Ρώσοι έμοιαζαν εκτός τόπου και χρόνου, με αποτέλεσμα το σκορ να είναι 12-0 μετά από τέσσερα λεπτά αγώνα. Το τάιμ άουτ που κάλεσε εσπευσμένα ο Πλάθα σε εκείνο το σημείο φάνηκε να “ξυπνάει” για τα καλά τους παίκτες του, οι οποίοι από εκείνο το σημείο κι έπειτα εμφάνισαν άλλο πρόσωπο καταφέρνοντας να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (19-20) με ένα φοβερό μπάζερ-μπίτερ τρίποντο του Τρούσκιν στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Spanoulis lobs it ⬆️ and Milutinov HAMMERS it down #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/qYn40WmnqG — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2019

Vladislav Trushkin seals the first quarter comeback in the perfect way 👏#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/3Z8hepgo6o — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2019

Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και το δεύτερο δεκάλεπτο με τη Ζενίτ να “πυροβολεί” έξω από τα 6,75 μ. και να φτάνει το επί μέρους σκορ στο 26-9, μετά το αρχικό 12-0 υπέρ των “ερυθρολεύκων”. Τα παλικαρίσια καλάθια του Πάντερ και ο “ζεστός” Βασίλης Σπανούλης φάνηκε να επαναφέρουν προσωρινά την τάξη δίνοντας προβάδισμα πέντε πόντων (31-26) στον Ολυμπιακό. Ένα ακόμα τάιμ άουτ του Πλάθα σε συνδυασμό με τα λάθη και την αστοχία της περιφέρειας των “ερυθρόλευκων” (1/12 τρίποντα στο πρώτο μέρος) έδωσαν την ευκαιρία στους Ρώσους να “γυρίσουν” εκ νέου το ματς πηγαίνοντας στην ανάπαυλα με το σκορ 36-38 υπέρ τους.

Στο δεύτερο μέρος η Ζενίτ συνέχισε να κάνει… κουμάντο στις ρακέτες και στις δύο άκρες του γηπέδου ενώ ταυτόχρονα η αστοχία του Ολυμπιακού παρέμενε σταθερή με φυσικό αποτέλεσμα την εκτόξευση της διαφοράς στο +10 (38-48) υπέρ των Ρώσων. Μία αντεπίθεση διαρκείας επέτρεψε στον Ολυμπιακό να μείνει εντός του παιχνιδιού, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με το σκορ 47-53 μετά από καλάθι του Παπανικολάου.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να σημειώνει το δεύτερο τρίποντο του στο ματς (!) μειώνοντας στους τρεις πόντους τη διαφορά αλλά οι Ρένφροου και Πονίτκα συνέχιζαν να τιμωρούν τους “ερυθρόλευκους” για την κακή αμυντική τους λειτουργία, Η κατάσταση άρχισε να μοιάζει μη αναστρέψιμη. Κάπου εκεί ο Ολυμπιακός πέτυχε μαζεμένα όσα τρίποντα δεν είχε βάλει σε όλο το ματς, ενώ στο τέλος σημείωσε 6 αναπάντητους πόντους σε 48″ με αποκορύφωμα το μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Παπανικολάου που έστειλε το ματς στην παράταση.

TAKE A BOW Kostas Papanikolaou‼️ The three pointer forces the game into OT #GameON pic.twitter.com/LoBmalMG65 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 18 Οκτωβρίου 2019

Στο εξτρά 5λεπτο όμως οι “ερυθρόλευκοι” παρ’ ότι πέρασαν μπροστά στο σκορ με 65-64, με μία βολή του Πάντερ, έδειξαν σημάδια μεγάλης κόπωσης και κατέρρευσαν, δεχόμενοι το ένα καλάθι μετά το άλλο γνωρίζοντας τελικά τη δεύτερη ήττα τους στη φετινή διοργάνωση, με το τελικό 68-77.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-20, 36-38, 47-53, 64-64 (κ.α.), 68-77

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κεμζούρα): Πάντερ 16 (3/9 δίποντα, 2/12 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Μπάλντγουϊν 1, Πολ 5 (1), Κόνιαρης 6 (2), Σπανούλης 7 (1/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ασίστ, 5 λάθη), Τσέρι, Μιλουτίνοβ 16 (7/9 δίποντα, 2/2 βολες, 16 ριμπάουντ), Πρίντεζης 7 (3/7 σουτ, 4 ριμπάουντ), Παπανικολάου 6 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Κουζμίνσκας, Ρούμπιτ 4

ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (Πλάθα): Άιβερσον 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αλμπισί 2, Χόλινς 9 (3), Τόμας 9 (1), Ρένφρο 10 (2), Κβοστόφ 4, Τρούσκιν 3 (1), Βορόνοφ, Αμπρομάιτις 6 (7 ριμπάουντ), Πονίτκα 18 (7/10 δίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Αγιόν 10 (10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 18/37 δίποντα, 6/30 τρίποντα, 14/20 βολές, 44 ριμπάουντ (28 αμυντικα – 16 επιθετικά), 13 ασίστ, 6 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης: 22/51 δίπ[οντα, 7/18 τρίποντα, 12/15 βολές, 41 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 12 επιθετικά), 14 ασίστ, 10 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 14 λάθη