“Όργια” από Τζορτζ – Νέο… ρεσιτάλ ο Χάρντεν! videos

Οι Κινγκς δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα με 132-113 από τους Θάντερ μέσα στο Σακραμέντο. Ο Κώστας Κουφός αγωνίστηκε 13 λεπτά, σημειώνοντας 4 πόντους, παίροντας 4 ριμπάουντ και δίνοντας 1 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Οκλαχόα ήταν ο Χελντ με 37 πόντους, ενώ triple double έκανε ο Γυέστμπρουκ (19πόντους 11 ριμπάουντ και 17 ασίστ).

Αυτός όμως που.. τρέλανε κόσμο ήταν ο Πολ Τζορτζ. Ο “αστέρας” των Θάντερ “έγραψε” 43 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

🔥 @Yg_Trece goes off for 43 PTS, 12 REB, 7 AST to help the @okcthunder top SAC and improve to 20-10 on the season! #ThunderUp pic.twitter.com/KgK9fD8QVb

— NBA (@NBA) December 20, 2018