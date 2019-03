Παίκτης του μήνα ο Αντετοκούνμπο! Παίρνουν Γκασόλ οι Μπακς – video

Ξεχώρισε και πάλι! Το τρίτο του φετινό “παράσημο” του παίκτη του μήνα στο ΝΒΑ, κατάφερε να… βάλει στη φανέλα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Giannis has been named the Eastern Conference Player of the Month for the 3rd time this season!! #FearTheDeer pic.twitter.com/Aw3fEvXKJX — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 1, 2019

Ο “Greek Freak” αναδείχθηκε σε MVP του Φεβρουαρίου στην Ανατολή, συνεχίζοντας έτσι την πορεία του προς τον τίτλο του MVP της χρονιάς στο NBA.

Λέικερς – Μπακς: Ο Αντετοκούνμπο μπορεί να «κλειδώσει» τα πλέι οφ!

Congrats to @Giannis_An34 who was voted by the fans February's @ImpactMyBiz High Impact Player of the Month!!#FearTheDeer pic.twitter.com/7MYJxaaXTc — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 1, 2019

Ο Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός το μήνα που μας πέρασε, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στο αήττητο ρεκόρ 9-0. Στα ματς που αγωνίστηκε σε αυτό το διάστημα, ο Giannis είχε μέσο όρο 30.6 πόντους, 12.6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1.6 μπλοκ.

The TOP plays from the Eastern Conference Player of the Month, @Giannis_An34!! 🇬🇷💪#FearTheDeer pic.twitter.com/O9APtF0bbB — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 1, 2019

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντετοκούνμπο έχει πανηγυρίσει τη σεζόν 2018-19 back to back τίτλους MVP του μήνα, με τα κατορθώματα του σε Οκτώβριο/Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προπονητής του στους Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ, πήρε για δεύτερο σερί μήνα τον τίτλο του προπονητή του μήνα στην Ανατολή.

For the 2nd straight month, Coach Bud has been named the Eastern Conference Coach of the Month!! #FearTheDeer pic.twitter.com/Eg9cYNgbUt — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 1, 2019

Οι Μιλγουόκι Μπακς διανύουν μια απίστευτη χρονιά, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να ενισχυθούν ενόψει της post-season. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν πέρα από τον Ατλαντικό, ο Πάου Γκασόλ (έμεινε ελεύθερος από τους Σαν Αντόνιο Σπερς) έχει ήδη συμφωνήσει με τα “ελάφια” και απομένει μόνο η ανακοίνωση για να γίνει συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.