O Ίσραελ Γκονζάλες, βοηθός του Αΐτο Γκαρθία Ρενέσες στην Άλμπα Βερολίνου, σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο το τι σημαίνει για τον ίδιο αλλά και τη γερμανική ομάδα η χθεσινή (14/11) μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για τη Euroleague.

Ο Γκονζάλες έκανε ένα “τιτίβισμα” στο Twitter όπου και ισχυρίστηκε ότι θα το λέει στα… εγγόνια του αυτό που έζησε. Συγκεκριμένα έγραψε «Αγαπημένα μου εγγόνια, κάποτε έπαιξα ένα παιχνίδι εναντίον του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και…».

Δείτε την ανάρτηση του βοηθού προπονητή στην Άλμπα Βερολίνου

Dear grandchildren, once I played a game vs Panathinaikos in the Oaka Arena and…

