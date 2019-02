Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές: «Καίγεται» για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Μονόδρομος η νίκη! Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ (21:30), για την 21η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας επιστρέψει… λαβωμένος από τις τρεις διαδοχικές εκτός έδρας ευρωπαϊκές απώλειες του.

Οι “πράσινοι” έχουν πέσει στη 12η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-12 και θέλουν να υπερασπιστούν την έδρα τους και να πάρουν τη νίκη που αυτή τη στιγμή τους χωρίζει από την επιστροφή τους σε τροχιά οκτάδας και πλέι οφ.

