Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές: «Ζωντανό» το Τριφύλλι με σόου Καλάθη! – videos

Τα «μαγικά» του Νικ Καλάθη στο ματς, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε μία νίκη – «ανάσα» επί της Αναντολού Εφές, που κρατάει τους «πράσινους» στη «μάχη» για την πρώτη 8άδα στην κατάταξη της Euroleague.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού έκανε το καλύτερό του παιχνίδι στη σεζόν και «έσπασε» το σύστημα αξιολόγησης με 35 βαθμούς, αφού είχε 20 πόντους (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές) με 13 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ξεπερνώντας και τον Νίκο Ζήση στην 8η θέση όλων των εποχών στις ασίστ.

Το ματς στο ΟΑΚΑ ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκορ και τον Παναθηναϊκό να οδηγείται από τον Καλάθη, ο οποίος και πέτυχε γρήγορα 9 πόντους. Με τον Λοτζέσκι όμως να μπαίνει στο γήπεδο και να πετυχαίνει 6 γρήγορους πόντους, οι «πράσινοι» έκαναν σερί 9-2 και ξέφυγαν στο σκορ με 22-14 για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο 24-16.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» κράτησαν αρχικά τη διαφορά, βρίσκοντας σκορ και από Βουγιούκα – Παπαγιάννη στο «ζωγραφιστό», όμως η Εφές «απάντησε» στη συνέχεια «πυροβολώντας» από το τρίποντο, για να μειώσει 32-30 και ξανά στο τέλος σε 42-37.

and another…@Nick_Calathes15 is in his BAG tonight!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zzWurGbNaJ

— EuroLeague (@EuroLeague) February 1, 2019