Πεντακόσιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού έδωσαν βροντερό «παρών» στο Μιλάνο για το παιχνίδι με την Αρμάνι και βοήθησαν την ομάδα να φθάσει σε ένα σπουδαίο διπλό, που την φέρνει «αγκαλιά» με τα πλέι οφ της Euroleague.

Όλοι οι παίκτες του Ρικ Πιτίνο μάλιστα, αλλά και ο ίδιος ο Αμερικανός τεχνικός σημείωσαν την παρουσία τους ως έναν από τους λόγους της νίκης και πλέον ήταν η σειρά και της ίδιας της «πράσινης» ΚΑΕ να ευχαριστήσει τους φίλους της ομάδας, με σχετική ανάρτηση στα social media.

Πάντα στο πλευρό μας! Ευχαριστούμε!☘️

PAO fans always by our side. Thank you!☘️#paobc #panathinaikos #AXMPAO #euroleague pic.twitter.com/SSHvCYQXfh

— Panathinaikos BC (@paobcgr) March 24, 2019