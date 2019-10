Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Ιταλικά «πολυβόλα»… άλωσαν το ΟΑΚΑ! – videos

Με τον Τόμας σε τραγική βραδιά και τον Φριντέτ άστοχο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «παλέψει» μέχρι τέλους το ματς κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, χάρη στον εκπληκτικό Γουάιλι, τη βοήθεια του Μήτογλου και τον φανταστικό Καλάθη.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Οι Ιταλοί όμως δεν σταμάτησαν να «πυροβολούν» ποτέ από μακριά και έτσι παρά το one man show του αρχηγού του Τριφυλλιού στο τέλος, η ομάδα του Αργύρη Πεοδυλάκη γνώρισε δεύτερη σερί ήττα στον πόντο με 79-78. Από ήρωας μοιραίος έγινε ο Καλάθης, καθώς έδωσε βολές στην τελευταία άμυνα και έχασε ξανά το σουτ του αγώνα στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς «χτυπώντας» μέσα στη ρακέτα την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά οι Ιταλοί αντέδρασαν με τον Σκόλα να «τραβάει» έξω τον Παπαγιάννη και να ευστοχεί από το τρίποντο, δίνοντας προβάδισμα 10-15 στην ομάδα του. Ο Πεδουλάκης έριξε έτσι τον Γουάλι στο παρκέ και αυτός ανταποκρίθηκε πλήρως, έχοντας 4 πόντους, 3 επιθετικά ριμπάουντ και μία τάπα μόλις σε 2 λεπτά. Με τον Ρολ να βρίσκει όμως ρυθμό, οι Ιταλοί έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι 25-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» συνέχισαν να «πιέζουν» το επιθετικό ριμπάουντ και κέρδισαν πολλές δεύτερες επιθέσεις, αντιμετωπίζοντας έτσι και την αστοχία από το τρίποντο που έφθασε μέχρι και το 0/9. Η Αρμάνι όμως ήταν πιο εύστοχη πίσω από τα 6 και 75 μ. και με τον Σκόλα να μην έχει αντίπαλο βρέθηκε ξανά μπροστά στο σκορ. Ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο του Καλάθι όμως, το πρώτο στο ματς για το Τριφύλλι, διαμόρφωσε το 38-38 του ημιχρόνου για τις δύο ομάδες.

He is at it AGAIN!@Nick_Calathes15 with the STEP BACK buzzer-beater!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/JjsftmkoNO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2019