Ο Παναθηναϊκός πήρε μία άνετη νίκη επί της Βαλένθια στο τέλος, για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με μία “ραψωδία” του Νικ Καλάθη που τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

