Καραμπόλα στην Αττική Οδό: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Μία καραμπόλα τριών οχημάτων συνέβη σήμερα το μεσημέρι (10/5/2026) στην Αττική Οδό γύρω στις 12:30 με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Αναλυτικά, η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος του κόμβου Πεντέλης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο της Αττικής Οδού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στο ύψος του κόμβου Πεντέλης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. https://t.co/26NZdnLFR6 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 10, 2026

Όπως αναφέρει η Αττική Οδός, μέσω ανάρτηση στο Χ, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών καταγράφονται από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.