Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο πρώτος στόχος του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να κάνει προσπάθεια, προκειμένου να αποκτήσει τον Άαρον Γουάιτ. Το «τριφύλλι» παρουσιάζεται να βρίσκεται σε επαφές με τον εκρηκτικό Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις τις τελευταίες σεζόν στην Euroleague με τη φανέλα της Ζαλγκίρις.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ρεπόρτερ, Αντρέι Σαζόνοφ, οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον Γουάιτ βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, παρά το γεγονός ότι κάποιοι αναφέρουν ότι το θέμα είναι τελειωμένο.

So the Greek team supposedly is Panathinaikos Athens. Although some sources say that it's a done deal, by my information talks between club and player are still in early stage.@Eurohoopsnet @Sportando @EuroLeague @paobcgr @bczalgiris https://t.co/aenwmDhVLp

— Andrej Sazonov (@Andrej_Sazonov_) May 29, 2019