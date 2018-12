Παναθηναϊκός: Έτσι το έζησε ο Πιτίνο! “Τρέλα” στο τάιμ άουτ – video

Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν το πρόσωπο του αγώνα στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και έκλεψε τα “φλας” τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Ο έμπειρος Αμερικανός κόουτς, πανηγύρισε έντονα κάποιες καλές άμυνες του Τριφυλλιού, δεν δίστασε να τα “ψάλλει” στους παίκτες του στην αρχή του 4ου δεκαλέπτου, όταν μειώθηκε η διαφορά, ενώ στο τέλος πήρε αγκαλιά τον Νικ Καλάθη, που έκρινε το ματς υπέρ της ομάδας του.

Rick Pitino is not messing around!#GameON pic.twitter.com/jeDCSLoPVj

— EuroLeague (@EuroLeague) December 28, 2018