Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Τον “σκότωσε” γιατί τον… αγαπούσε! Ο Ζοτς έριξε σε κρίση το Τριφύλλι – videos

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στη Euroleague, καθώς αντιμετώπισε ξανά μεγάλα προβλήματα στην επίθεση, την ώρα που η Φενέρμπαχτσε “πυροβολούσε” από το τρίποντο, ολοκληρώνοντας το ματς με 13 εύστοχα σουτ τριών πόντων και ποσοστό πάνω από 60%.

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 69-81 ΤΕΛΙΚΟ: Πράσινος “κατήφορος” και νέα ήττα

Ο αρνητικός Καλάθης του πρώτου ημιχρόνου, έγινε κορυφαίος του αγώνα για τους “πράσινους” στο δεύτερο ημίχρονο, όμως δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη, ούτε στο άλλοτε “πανίσχυρο” ΟΑΚΑ.

Κάλινιτς, Βέσελι και Λοβέρν δεν είχαν αντίπαλο στο ματς και διατήρησαν την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην κορυφή της κατάταξης με τη 10η νίκη σε 11 ματς. Στο 5-6 το ρεκόρ του Τριφυλλιού, που βρίσκεται πλέον εκτός 8άδας.

Το παιχνίδι

Η Φενέρμπαχτσε μπήκε δυνατά στο ΟΑΚΑ και με τον Βέσελι να είναι ανίκητος κάτω από το καλάθι, πήρε από νωρίς προβάδισμα στο σκορ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε στην άμυνα, όμως με τραγικές επιλογές στην επίθεση και μεγάλη ευστοχία, ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο στο 12-18.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο “ζεστός” Λοτζέσκι “ξεκόλλησε” τους “πράσινους” και έδωσε κάποιους εύκολους πόντους, ενώ και ο Παππάς εμφανίστηκε σε καλή κατάσταση επιθετικά.

Η Φενέρμπαχτσε κράτησε όμως το προβάδισμα, χάρη στην ευστοχία της έξω από τη γραμμή του τριπόντου, όπου ακόμη και ο Λοβέρν ήταν αποτελεσματικός. Ένα τρομερό καλάθι του Λεκαβίτσιους στην τελευταία επίθεση πάντως, έφερε το ματς στο 33-35 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Φενέρμπαχτσε έδειξε να ξεφεύγει ξανά, χάρη στην ευστοχία του Κάλινιτς και την αδυναμία του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίσει Βέσελι και Λοβέρν, όμως ο αρνητικός στο πρώτο μέρος Καλάθης, αποφάσισε να πάρει την ομάδα πάνω του.

Με ένα δικό του ξέσπασμα και 8 συνεχόμενους πόντους, με δύο τρίποντα, ο αρχηγός του Τριφυλλιού έφερε το ματς στα ίσια, στο 49-49 δύο λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου, το οποίο και ολοκληρώθηκε όμως με το σκορ στο 52-56, με δύο ακόμη τρίποντα της τουρκικής ομάδας στις τελευταίες επιθέσεις.

Οι “πράσινοι” έψαξαν την ανατροπή ξανά στο τέλος και ισοφάρισαν πάλι την ομάδα του Ομπράντοβιτς, χάρη σε ένα νέο προσωπικό ξέσπασμα, του Παππά αυτή τη φορά, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Κάποια σίγουρα χαμένα καλάθια στην επίθεση όμως, και ένα τραγικό λεπτό του Λεκαβίτσιους στο ματς (χαμένο ελεύθερο τρίποντο, αντιαθλητικό και διπλή ντρίπλα!) φρέναραν την ομάδα του Πασκουάλ, για να την “σκοτώσουν” τελικά οι Τούρκοι από το τρίποντο. Σλούκας, Λοβέρν και Κάλινιτς έφθασαν το ποσοστό της Φενέρ πάνω από το 60% έξω από το 6 και 75, γεγονός που οδήγησε τελικά σε μία άνετη επικράτηση στο ΟΑΚΑ.

Σε κρίση πλέον ο Παναθηναϊκός, αφού με την τρίτη διαδοχική ήττα του στη Euroleague, έπεσε στη 10η θέση της κατάταξης, με το ρεκόρ του να έχει… κατρακυλήσει στο 5-6. Στο 10-1 και την κορυφή η Φενέρμπαχτσε του Ομπράντοβιτς.

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Πασκουάλ): Τόμας 7 (1/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λάνγκφορντ 4 (1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο), Παππάς 13 (3/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα), Γκιστ 4 (2 ριμπάουντ), Βουγιούκας 4, Λεκαβίτσιους 2, Λοτζέσκι 13 (4/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλάθης 14 (4/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 0/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη), Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 4

Φενέρμπαχτσε (Ομπράντοβιτς): Γκριν 3 (1), Μέλι 5 (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Κάλινιτς 18 (1/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη), Σλούκας 9 (0/1 δίποντο, 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Γκούντουριτς 7, Βέσελι 15 (4/6 δίποντα, 7/10 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Ντίξον 3 (1), Ντατόμε 5 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Λοβέρν 16 (4/9 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ),