Ο Σον Κιλπάτρικ αποδείχθηκε αρκετά χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό την περασμένη σεζόν, αλλά το υψηλό του συμβόλαιο τον έφερε στην έξοδο από το ΟΑΚΑ μετά από λίγους μήνες το καλοκαίρι.

Ο Αμερικανός γκαρντ έμεινε όμως χωρίς ομάδα έκτοτε και έτσι η πιθανότητα επιστροφής του στην ομάδα δεν μοιάζει πια απίθανη. Ο ίδιος μάλιστα φρόντισε να αυξήσει τις προσδοκίες των φίλων του Τριφυλλιού, αφού σε ανάρτηση ενός εξ αυτών, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. “Γύρνα πίσω στον Παναθηναϊκό… σε χρειαζόμαστε”, του έγραψαν στο twitter, με τον Κιλπάτρικ να απαντά “θα το ήθελα πάρα πολύ, θα δούμε”.

Would love to, we will see! https://t.co/Ejkx0zyj3x

— SK (@SeanKilpatrick) November 8, 2019