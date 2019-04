Παναθηναϊκός: Αποθέωση για τον «τριπλό» Καλάθη! – videos

Ο Παναθηναϊκός πήρε την «χρυσή» πρόκριση κόντρα στη Μπουντούτσνοστ, αφού κατέληξε τελικά 6ος στην κατάταξη της Euroleague, αλλά τα πάντα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, εξαιτίας της ανεπανάληπτης βραδιάς του Νικ Καλάθη.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού οδήγησε την ομάδα του στα πλέι οφ, όντας εξαιρετικός από την αρχή του αγώνα, αλλά ταυτόχρονα πέτυχε και δύο εντυπωσιακά προσωπικά ρεκόρ στο ματς.

Το πρώτο εξ αυτών φυσικά, ήταν το triple double, με τον Έλληνα γκαρντ να γίνεται μόλις ο δεύτερος στη Euroleague που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, μετά τον Νίκολα Βούισιτς της Μακάμπι Τελ Αβίβ, το μακρινό 2005 και το 2006.

Ο Καλάθης μπήκε έτσι μαζί με τον Κροάτη σε μία σπάνια λίστα, καθώς είχε 11 πόντους, 12 ριμπάουντ, 18 ασίστ και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, κάνοντας έτσι και νέο προσωπικό ρεκόρ στις πάσες σε ένα ματς.

Το «μυθικό» επίτευγμα του αρχηγού του Παναθηναϊκού μάλιστα, έγινε λόγος αποθέωσης από του φίλους του Τριφυλλιού στο ΟΑΚΑ, με όλο το γήπεδο να φωνάζει το όνομά του, τόσο κατά την επίτευξη του ρεκόρ, όσο και στην αποχώρησή του από το παρκέ δύο λεπτά πριν το τέλος.

The second player to ever achieve a Triple-Double is an incredible achievement 🙌

On the back of a historic Triple-Double performance from @Nick_Calathes15@paobcgr qualifies for the playoffs with an emphatic 87-67 victory over Buducnost Voli Podgorica

Highlights… pic.twitter.com/IP03RJSPFJ

— EuroLeague (@EuroLeague) April 4, 2019