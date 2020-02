O Ντεσόν Τόμας ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Ζενίτ για την Euroleague, αλλά εκτός από 27 πόντους που πέτυχε, έκανε και μία ξεκαρδιστική γκάφα, πασάροντας τη μπάλα στον διαιτητή σε επίθεση της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ζενίτ στο ΟΑΚΑ, έχοντας τον Ντεσόν Τόμας σε “μαγική” βραδιά. Ο γκαρντ του “τριφυλλιού” πέτυχε 27 πόντους, είχε 6 ριμπάουντ, 3 λάθη και καμία ασίστ. Για αυτή τη μία ασίστ ίσως προσπάθησε σε αιφνιδιασμό του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος, αλλά πάνω στη… φούρια του πέρασε έναν εκ των διαιτητών της αναμέτρησης για συμπαίκτη του!

Του πάσαρε λοιπόν τη μπάλα, με συνέπεια αυτός να την αποφύγει και αυτή να περάσει εκτός παρκέ, προσφέροντας ωστόσο μία από τις πιο επικές γκάφες που έχουμε δει στη φετινή, τουλάχιστον, σεζόν της Euroleague.

Δείτε την απίθανη φάση

.@DT1UpNComin with the ASSIST… To the ref 🤔😅



Don’t think we can call that a Magic Moment? #GameON pic.twitter.com/Sx3AuCy1LF