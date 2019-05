Παναθηναϊκός: Η ώρα του Σιούτη! Βραβεύεται στο ματς με την Κύμη – video

Μία ακόμη βράβευση για παλαίμαχο του Παναθηναϊκού, αφού η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι στο ημίχρονο του αγώνα με την Κύμη, θα βραβεύσει τον Γιάννη Σιούτη, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του Τριφυλλιού στο παρελθόν, ενώ σήμερα βρίσκεται στις ακαδημίες του συλλόγου.

«Με μια προπόνηση στο ΟΑΚΑ και δίχως αγωνιστικά προβλήματα ολοκληρώθηκε σήμερα (7/5) το μεσημέρι η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ εν όψει της αυριανής εντός έδρας αναμέτρησης της τελευταίας αγωνιστικής της Basket League με αντίπαλο την Κύμη (8/5, 17.30).

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα συνεχιστούν οι βραβεύσεις παλαίμαχων αθλητών του «τριφυλλιού» με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου.

Μετά τους Απόστολο Κόντο, Τάκη Κορωναίο, Μιχάλη Κυρίτση, Λιβέρη Ανδρίτσο, Κώστα Τσαρτσαρή, Γιώργο Καλαϊτζή και Νίκο Χατζηβρέττα, θα βραβευτεί ένας ακόμη παλαίμαχος αθλητής της ομάδας, ο Γιάννης Σιούτης.

Ο Γιάννης Σιούτης γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1973 και ξεκίνησε την καριέρα του από το Μίλωνα Νέας Σμύρνης, στον οποίο αγωνίστηκε για μια δεκαετία. Ακολούθως πήρε μεταγραφή για τον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς το 1997 και το κύπελλο Ελλάδας το 1998. Το 2001 πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό με τον οποίο κατέκτησε την Ευρωλίγκα του 2002 στη Μπολόνια. Τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Σιούτης αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, ενώ το 2018 ανέλαβε προπονητής του εφηβικού τμήματος της ομάδας.

☘️ John Sioutis will be awarded on tomorrow's @esakegr home game against Kymi BC (17:30), who won the third European championship title with our club in the final at Bologna! https://t.co/0ooW7rDTxy#paobc #panathinaikos #GreenCentury #GreenLegends #legend #basketball pic.twitter.com/02b2fdxhlz

