Παναθηναϊκός: «Καυστικός» Πιτίνο! Σχολίασε με… Μύκονο την απόφαση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε τελικά να κάνει τις… δηλώσεις του πράξη και να μην κατέβει στον πρώτο προημιτελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο ΟΑΚΑ, ματς που είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα (20/5). Την απόφαση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ να μην παραταχθεί η ομάδα στο ντέρμπι «αιωνίων» αποκάλυψε ο Γιώργος Αγγελόπουλος στο συνέδριο της “Θύρας 7”.

Ολυμπιακός… στα άκρα! Δεν κατεβαίνει στα πλέι οφ με Παναθηναϊκό – Ολοταχώς για Α2!

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θέλησε να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή με τον δικό του, καυστικό τρόπο. Ο Ρικ Πιτίνο “τιτίβισε” πως θα πάρει κι εκείνος με τη σειρά του τους παίκτες του “τριφυλλιού” και θα πάει να την προπονήσει στη Μύκονο!

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα έξοδα θα είναι του Μάνου Παπαδόπουλου που θα…κεράσει.

“Προφανώς όχι. Δεν είμαι σίγουρος τι να σκεφτώ πια. Παίρνω την ομάδα μου στην Μύκονο για προπόνηση. Ο εξαιρετικός GM μας, ο Μάνος, θα κεράσει. Σας ευχαριστώ” σχολίασε ο Ρικ Πιτίνο.

Apparently not. Not sure what to think anymore. I’m taking my team to Mykonos for practice. Our great GM, Manos, is treating. Thanks pic.twitter.com/i7yogRNTdv

— Rick Pitino (@RealPitino) May 18, 2019