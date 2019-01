Παναθηναϊκός: Ξέσπασε ο Αντετοκούνμπο μετά την ήττα! Η έντονη αντίδραση του Θανάση – video

Η νέα ήττα του Παναθηναϊκού στο Κάουνας έχει φέρει τους “πράσινους” αντιμέτωπους με έναν πιθανό αποκλεισμό-σοκ από τη συνέχεια της Euroleague, γεγονός που έχει φέρει και τα αντίστοιχα συναισθήματα στους παίκτες του Τριφυλλιού.

Η αντίδραση του Θανάση Αντετοκούνμπο μάλιστα, δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα και ενώ όλα είχαν κριθεί, είναι χαρακτηριστική του παιχνιδιού, αλλά και του αποτελέσματος για την ομάδα του Ρικ Πιτίνο.

Thanasis Antetokounmpo's reaction after getting fouled out pic.twitter.com/wp0Gi1LSS6

