Κάλεσμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ώστε να γεμίσουν το ΟΑΚΑ στο αποψινό (21:00) παιχνίδι με τη Μπάγερν Μονάχου, έκανε ο προπονητή του Τριφυλλιού, Ρικ Πιτίνο, μέσα από τα social media.

“Μεγάλο παιχνίδι Euroleague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για την είσοδο στις θέσεις των πλέι οφ. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να σταθεί δίπλα στην ομάδα. Είμαι ξεσηκωμένος”, έγραψε στο twitter ο Αμερικανός κόουτς.

Big Euroleague game vs Bayern Munich to enter playoff spot. Panathinaikos fans have to be fired up along with the team. I’m pumped 💪

— Rick Pitino (@RealPitino) January 9, 2019