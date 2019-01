Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου: “Τα έσπαγε” στο ΟΑΚΑ ο τρομερός Παπαπέτρου! – videos

Με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να κάνει την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Τριφυλλιού και τον Νικ Καλάθη να “αγγίζει” το triple double, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει της Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ και να επιστρέψει σε “τροχιά” 8άδας στη Euroleague.

Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο ήταν για μία ακόμη φορά απογοητευτική έξω από τη γραμμή του τριπόντου, όμως το ίδιο ίσχυσε και για τους φιλοξενούμενους, γεγονός που οδήγησε σε μια άνετη νίκη για τους “πράσινους”.

Ρεκόρ καριέρας για τον Παπαπέτρου με 18 πόντους, αλλά και 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, την ώρα που ο αρχηγός του Τριφυλλιού είχε 14 πόντους, με 11 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Παναθηναϊκός και Μπάγερν Μονάχου βρήκαν πολλά εύκολα καλάθια στην αρχή του αγώνα και πήγαιναν χέρι χέρι μέχρι το 11-9 του 5λέπτου, για να “σφίξουν” την άμυνα στη συνέχεια οι “πράσινοι” και με ένα σερί 11-2 να “κλείσουν” τελικά το δεκάλεπτο στο 22-11.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Ρικ Πιτίνο συνέχισε να είναι “κυρίαρχη” με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να είναι ο πρωταγωνιστής, φθάνοντας ήδη τους 11 πόντους, απειλώντας τόσο από κοντά όσο και από μακριά. Με τους συμπαίκτες του όμως να είναι άστοχοι για ένα ακόμη παιχνίδι από τη γραμμή των 6,75, η διαφορά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, καταλήγοντας στο 43-32, μετά και από ένα buzzer beater τρίποντο του Κινγκ.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο με τις δύο ομάδες να είναι ιδιαίτερα άστοχες από τη γραμμή του τριπόντου, αλλά τον Παναθηναϊκό να βρίσκει σκορ από την τρομερή δημιουργία του Νικ Καλάθη, ο οποίος έφθασε τις 11 ασίστ στο ματς και “άγγιξε” το triple double.

