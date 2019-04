Παναθηναϊκός – Μπουντούτσνοστ: Μίλησε ελληνικά ο Πιτίνο! Το μήνυμα του Αμερικανού τεχνικού – video

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπουντούτσνοστ και με νίκη προκρίνεται στα πλέι οφ της Euroleague, με τον Ρικ Πιτίνο να καλεί τον κόσμο της ομάδας να έρθει στο γήπεδο από νωρίς.

Το κάλεσμα στους φίλους του «τριφυλλιού» έγινε στα ελληνικά, με τον Αμερικανό τεχνικό να περιμένει ο κόσμος να δώσει βροντερό «παρών» στο ΟΑΚΑ και να ωθήσει την ομάδα του στη νίκη.



«Σημαντικοί παράγοντες κόντρα στην Μπουντούτσνοστ: Πρέπει να σταματήσουμε τους αιφνιδιασμούς τους. Πρέπει επιτέλους να κάνουμε 35 deflections και το πιο σημαντικό, πρέπει να έλθετε νωρίς αύριο…».

☘ 1 Day left!

🎙 Ρικ Πιτίνο: "Να είστε εδώ νωρίς αύριο".

🎙@RealPitino : "Show up really early tomorrow".

