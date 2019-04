Παναθηναϊκός – Μπουντούτσνοστ: «Πράσινη» πρόκριση και τώρα… Ρεάλ! Triple double ο Καλάθης – videos

Σε ένα ματς που «επισκιάστηκε» από το πολυαναμενόμενο triple double του Νικ Καλάθη, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη επί της Μπουντούτσνοστ και προκρίθηκε ως 6ος στα πλέι οφ της Euroleague, όπου και θα αντιμετωπίσει για δεύτερη συνεχή χρονιά, τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μαγική βραδιά για τον αρχηγό του Τριφυλλιού, ο οποίος έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στη διοργάνωση που πέτυχε triple double και μάλιστα μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Ταυτόχρονα έκανε και ρεκόρ στις ασίστ, αφού έδωσε για πρώτη φορά 18 σε ένα ματς.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι και με κακή άμυνα, αλλά και αρκετά εύκολα χαμένα καλάθια, πήγαινε «χέρι-χέρι» με τη Μπουντούτσνοστ στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο και έκλεισε με σκορ 23-21, κυρίως εξαιτίας της καλής βραδιάς του Νικ Καλάθη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο μάλιστα, οι Μαυροβούνιοι βρέθηκαν και μπροστά στο σκορ με 30-32, αλλά ένα ξέσπασμα του Τριφυλλιού, «καθάρισε» ουσιαστικά το ματς. Με τον Τόμας και τον Γκιστ να είναι ανίκητοι μέσα στη ρακέτα, η ομάδα του Ρικ Πιτίνο «έτρεξε» ένα σερί 19-4 και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με σκορ 49-36.

.@Nick_Calathes15 finishes the half with his ELEVENTH assist. And that one was spectacular!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Y3QoMklf7F — EuroLeague (@EuroLeague) April 4, 2019

Κάπως έτσι το παιχνίδι φάνηκε να έχει κριθεί, με το δεύτερο ημίχρονο να μετατρέπεται περισσότερο σε μία… ώθηση του Καλάθη προς το μυθικό ρεκόρ του triple double.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού ήθελε ένα πόντο και 3 ριμπάουντ για να γίνει… «τριπλός», κάτι που είχε καταφέρει μέχρι απόψε, μόνο ο Νίκολα Βούισιτς, το 2005 και το 2007, στη Euroleague.

Μετά από 12 χρόνια λοιπόν, ο Νικ Καλάθης επανέλαβε το επίτευγμα του Κροάτη σέντερ, έχοντας τελικά 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 18 ασίστ, οι οποίες είναι επίσης ρεκόρ βραδιάς για τον Έλληνα γκαρντ.

Το γήπεδο σηκώθηκε μάλιστα στο… πόδι για να φωνάξει εν χορώ το όνομά του και έτσι το ματς πέρασε σε δεύτερη μοίρα, με τους «πράσινους» να «ανοίγουν» πάντως περαιτέρω τη διαφορά, για το τελικό 87-67.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 49-36, 66-56, 87-67

A historic performance in Round 30 from @paobcgr They will now face @RMBaloncesto in the playoffs 🔥#TheRaceIsON pic.twitter.com/xZ4hvPYe1h — EuroLeague (@EuroLeague) April 4, 2019

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Πιτίνο): Τόμας 17 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Λάνγκφορντ 4 (0/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Παπαγιάννης 6, Παπαπέτρου 12 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκιστ 23 (6/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/12 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βουγιούκας 5, Λεκαβίτσιους, Κιλπάτρικ 7 (1), Λοτζέσκι, Καλάθης 11 (4/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 18 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 2

Μπουντούτσνοστ (Ρέπεσα): Τζάκσον 3 (1), Κόουλ 14 (6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σ. Σέχοβιτς, Κλαρκ 10 (2/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Μπάροβιτς 4, Γκόρντιτς 10 (2), Μπιτάτζε 16 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόποβιτς, Μπελ 3 (1/6 σουτ), Νίκολιτς 7 (1), Γουίλιαμς