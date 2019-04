Παναθηναϊκός: Οι «εκρήξεις» του Πιτίνο στον πάγκο! Τα «άκουσε» ο Παπαγιάννης – videos

Ο Ρικ Πιτίνο έχει καταφέρει να «αναμορφώσει» τον Παναθηναϊκό, με τον ίδιο να μην σταματά να αποθεώνει τους παίκτες του, όμως την ώρα του αγώνα όλα είναι διαφορετικά και συχνά οι φωνές του θυμίζουν… Ομπράντοβιτς.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο από δύο τάιμ άουτ στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου ο Αμερικανός «εκρήγνυται» για τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα του, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να την… πληρώνει ακόμη και σε μία κίνηση να σηκωθεί από την καρέκλα. «Κάτσε κάτω» φαίνεται να του φωνάζει ο Πιτίνο και η αντίδρασή του τα λέει όλα.

Rick Pitino's Panathinaikos timeouts are my new favorite thing. This one probably resonates with all coaches: "Stop taking stupid fucking shots, and get stops." #EuroLeague pic.twitter.com/vSBhMSRJ7o

— Austin Green (@LosCrossovers) April 1, 2019