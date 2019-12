Ο Ταϊρίς Ράις ήταν ο… x-factor του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, όντας ο κορυφαίος του Τριφυλλιού σε αυτό το διάστημα, ερχόμενος από τον πάγκο.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 18 πόντους σε 11:44 λεπτά αγώνα (3/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές) και μάλιστα έβαλε και την… υπογραφή του στο πρώτο 20λεπτο με ένα buzzer beater τρίποντο σε άμυνα του Βασίλη Σπανούλη.

