Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κατέθεσαν ένσταση οι “ερυθρόλευκοι”!

Ένσταση κατά του κύρους του αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (99-93) για τη 12η αγωνιστική της Euroleague κατέθεσαν οι “ερυθρόλευκοι” μετά τη λήξη του ντέρμπι στο ΟΑΚΑ.

Οι Πειραιώτες προχώρησαν στη συγκεκριμένη κίνηση, διαμαρτυρόμενοι για ένα τάιμ-άουτ κατά τη διάρκεια της παράτασης της αναμέτρησης.

Ο team manager της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές, ανέφερε μετά το τέλος της αναμέτρησης πως “… με 19” για τη λήξη και όταν σούταρε βολές ο Παπαγιάννης ο Πιτίνο ζήτησε time out. Η γραμματεία χτύπησε την κόρνα, αλλά εν συνεχεία ο Πιτίνο καθυστερημένα ακύρωσε το time out. Οι άνθρωποι της γραμματείας μας επιβεβαίωσαν πως χτύπησαν την κόρνα πριν την ακύρωση του time out, ωστόσο οι διαιτητές αποφάσισαν να συνεχίσουν το παιχνίδι και τον χρόνο. Για αυτό το συμβάν υποβάλαμε ένσταση”.

Περίπου μια ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης όμως, υπήρξε νέα ενημέρωση, ότι οι Πειραιώτες δεν θα υποστηρίξουν την ένστασή τους, αποφασίζοντας να κοιτάξουν μπροστά και το ματς με τη Ρεάλ στη Μαδρίτης, που ακολουθεί στη 13η αγωνιστική της Euroleague.