Σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι “αιωνίων”, Ολυμπιακός αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει στο ΟΑΚΑ, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε ήρωα στο πρόσωπο του Ταϊρίς Ράις και κατάφερε τελικά να πάρει μία σπουδαία νίκη με σκορ 99-93.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Οι “πράσινοι” βρέθηκαν ακόμη και στο +13 στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως οι “ερυθρόλευκοι” απάντησαν στη συνέχεια με “καταιγισμό” τριπόντων και πέρασαν ακόμη και μπροστά στο σκορ στο τέλος, πριν στείλει το ματς στην παράταση ο Παπαγιάννης. Ο Έλληνας σέντερ ήταν καθοριστικός και στην παράταση, όπου ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την… εποποιία του με 41 πόντους και 8/16 τρίποντα.

Make it 41 for @ReseRice4 #GameON pic.twitter.com/D2WfcEOCE3

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο ντέρμπι, με τον Σπανούλη να “χτυπάει” στην επίθεση τον Παπαγιάννη, την ώρα που Καλάθης και Φρεντέτ ήταν άστοχοι για τον Παναθηναϊκό. Προηγήθηκε έτσι με 7-2 και 13-10 σε ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο και για τις δύο ομάδες με μεγάλη αστοχία και στις δύο πλευρές του παρκέ. Οι “πράσινοι” ολοκλήρωσαν πάντως προηγούμενοι το πρώτο δεκάλεπτο, χάρη σε συνεχόμενα καλάθια του Ιωάννη Παπαπέτρου που είχε 6 πόντους σε αυτό το διάστημα.

Από το 18-17 στο 10′ όμως, η ομάδα του Ρικ Πιτίνο άρχισε να βελτιώνει την εικόνα της στη συνέχεια, καθώς η είσοδος του Μήτογλου, αλλά και κυρίως του Ταΐρίς Ράις, άλλαξε την απόδοσή της στην επίθεση, οδηγώντας στο 30-23, αλλά και στο 46-39 του πρώτου ημιχρόνου, με τρίποντο buzzer beater του Αμερικανού μπροστά στον Σπανούλη.

Step Back!@ReseRice4 DRAINS it at the half-time buzzer 🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WmR4PzxSUp

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 6, 2019