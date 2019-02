Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους οπαδούς του Τριφυλλιού να «εξαφανίζουν» τα εισιτήρια του ματς, ετοιμάζοντας μοναδική «ατμόσφαιρα» για το «αιώνιο» ντέρμπι.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ την προσεχή Τετάρτη (13/2, 20.00).

H KAE Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς τους φιλάθλους της διότι για πολλοστή φορά απέδειξαν εμπράκτως την πίστη, την αγάπη και την αφοσίωσή τους προς την ομάδα.

Δεδομένου του αισθήματος ευθύνης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ προς τους φιλάθλους της, ξεκαθαρίζεται πως από αυτή τη στιγμή δεν διατίθενται πουθενά κι από κανέναν αρμόδιο της ομάδας, εισιτήρια του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Είμαστε βέβαιοι πως ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα στηρίξει την ομάδα με τον δικό του, μοναδικό τρόπο και παράλληλα θα την προστατεύσει δίνοντας βάση στα κάτωθι:

