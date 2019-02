Ιστορικό μήνυμα από τον Ρικ Πιτίνο στο twitter, μετά την επίσκεψή του στην Ακρόπολη, με τον Αμερικανό προπονητή του Παναθηναϊκού, να συνδέει το δόγμα του Αποστόλου Παύλου με το… δικό του, στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

«Επισκεφθήκαμε την Ακρόπολη μαζί με τον πρώην παίκτη μου Ντίλον Αβάρε. Στάθηκα στο λόφο όπου ο Απόστολος Παύλος έβγαλε τον τελευταίο λόγο του προς τους Αθηναίους. Μάλιστα, εκείνοι τον άκουσαν όπως ο Σμιθ (σ.σ. [πρώην παίκτης του στο Λούιβιλ)».

Visited the Acropolis with ex-player Dillon Avare. Stood on Mars Hill where Apostle Paul gave his last speech to the Athenians. Apparently they listened like @Specter_Smit

Paul left Athens and went to Corinth. pic.twitter.com/PHJqxdkfmf

