Κρίσιμο παιχνίδι για την πρώτη πεντάδα της Euroleague δίνει ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Βαλένθια, με τον Ρικ Πιτίνο να φαίνεται ότι έχει… κυκλώσει το συγκεκριμένο ματς για την πορεία των “πρασίνων” στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός τεχνικός του Τριφυλλιού έγραψε μάλιστα στο twitter για την ισπανική ομάδα, αλλά και την πόλη, στην οποία βρίσκεται από το πρωΐ της Παρασκευής (31/01) η αποστολή των “πρασίνων” για το μεγάλο παιχνίδι.

«Η Βαλένθια είναι μια συναρπαστική πόλη με όμορφη αρχιτεκτονική. Η ομάδα έχει χτίσει εγκαταστάσεις για να προπονείται η ακαδημία της, αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο ιδιοκτήτης χτίζει ένα γήπεδο 15.000+ θεατών για την επόμενη χρονιά. Είναι η 3η ομάδα στην Ισπανία μετά τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα. Τεράστιο παιχνίδι απόψε».

Valencia is spectacular city. Beautiful architecture. Franchise has built 18 million dollar practice facility for their academy. Owner is building 15,000+ arena next year. Going after Spanish organizations Real and Barcelona. Huge game tonight!

— Rick Pitino (@RealPitino) January 31, 2020