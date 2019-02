Παναθηναϊκός – Πιτίνο: «Καλύτερος πασέρ από Μάτζικ και Μπερντ ο Καλάθης»! – video

Ο Νικ Καλάθης έκανε φανταστική εμφάνιση στο ΟΑΚΑ και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί της Αναντόλου Εφές, έχοντας μεταξύ άλλων και 13 ασίστ, για τις οποίες και απόθεώθηκε τόσο από τον Ρικ Πιτίνο, όσο και από τον Σον Κιλπάτρικ.

«Έχω κοουτσάρει κόντρα στον Μάτζικ Τζόνσον, τον Λάρι Μπερντ, τον Μόρις Τσικς, τον Αϊζάια Τόμας, ορισμένους από τους θρύλους του αθλήματος… Ο Καλάθης πασάρει καλύτερα από όλους όσους έχω δει στη ζωή μου», είπε ο προπονητής του Τριφυλλιού μετά το ματς.

Για να προσθέσει ο Αμερικανός πρώην NBAer στη Nova, ότι «Είναι ο Νικ! Είναι ο καλύτερος πασέρ που έχω δει ποτέ στη ζωή μου και το πιο σημαντικό είναι ότι θέλει οι συμπαίκτες του να σκοράρουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, που δείχνει τι χαρακτήρα έχει. Κάνει πολύ καλή δουλειά».

