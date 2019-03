Παναθηναϊκός – Πιτίνο: «Να συνεχίσουμε το σερί με πιεστικό ρυθμό»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ και ψάχνει νίκη, ιδανικά με +10 πόντους διαφορά, για να γίνει πλέον φαβορί για μία θέση στην πρώτη 8άδα και τα πλέι οφ της Euroleague.

Η σημασία του αγώνα λοιπόν, είναι μεγάλη και αυτό σημείωσε και σε ανάρτησή του στο twitter, ο τεχνικός του Τριφυλλιού, Ρικ Πιτίνο. «Μεγάλο παιχνίδι σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Η Μπασκόνια είναι μία ομάδα με εκπληκτικό transition παιχνίδι στην Euroleague. Έχουμε ένα σπουδαίο σερί, πρέπει να συνεχίσουμε στον πιεστικό ρυθμό».

Big game today for Panathinaikos. Baskonia is one of the outstanding transition teams in the Euroleague. We are on a great run, have to keep pushing the pace. #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) March 20, 2019