Ο Παναθηναϊκός έχει το χειρότερο ποσοστό στα τρίποντα σε όλη τη Euroleague και ο Ρικ Πιτίνο έχει υπογραμμίσει πολλές φορές το συγκεκριμένο πρόβλημα στους “πράσινους”, ειδικά μετά τις ήττες στην Ευρώπη.

Αυτή τη φορά όμως, ο Αμερικανός τεχνικός του Τριφυλλιού έσπευσε να αναδείξει τη δουλειά των παικτών του στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και τη βελτίωσή τους, με σχετικό σχόλιό του στο twitter.

«Οι παίκτες δουλεύουν έξτρα στο σουτ τους. Βλέπω ήδη τη βελτίωση: ισορροπία και καμπύλη σε κάθε σουτ. Μεγάλο ματς την Παρασκευή».

The players are putting in the extra time with shooting. I see the improvement already: balance and arc with each shot. Big game Friday #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) January 29, 2019