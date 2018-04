Η επιστροφή του Σέρχιο Γιούλ στα παρκέ, μετά τη ρήξη χιαστών που τον άφησε εκτός αγώνων για περίπου 6 μήνες, έγινε πραγματικότητα στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε στο γήπεδο, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και τόσο η ομάδα του, όσο και η Euroleague, «χαιρέτησαν» το γεγονός με σχετικές αναρτήσεις και video στα social media.

.@23Llull gets back on court for the first time in 8 months, and what a reception… pic.twitter.com/6zufM4hNL2

— EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2018