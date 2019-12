Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ρούντολφ έκανε… βόλτα στο “παγωμένο” ΟΑΚΑ!

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 87-75 στο ΟΑΚΑ από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, χωρίς να καταφέρει να είναι έστω ανταγωνιστικός κόντρα στην πρωτοπόρο της διοργάνωσης.

Οι Μαδριλένοι “πυροβόλησαν” από μακριά με πρωταγωνιστή τον Ράντολφ και έκαναν “πάρτι” με τον Ταβάρες μέσα στη ρακέτα (8 επιθετικά ριμπάουντ), για ένα… εύκολο βράδυ κόντρα στην ομάδα του Ρικ Πιτίνο. Έπεσαν έτσι στο 9-7 οι “πράσινοι” που έχουν 1 νίκη και τρεις ήττες με τον Αμερικανό τεχνικό στον πάγκο τους.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά το ματς στο ΟΑΚΑ με τον Φρεντέτ να ευστοχεί σε δύο τρίποντα και τον Παπαγιάννη να είναι θετικός σε άμυνα και επίθεση. Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν έτσι με 16-11 και 18-14, αλλά οι Μαδριλένοι βρήκαν αμέσως ρυθμό από μακριά και με συνεχόμενα τρίποντα βρέθηκαν μπροστά με 22-18 στο 10′.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ρικ Πιτίνο έριξε στο γήπεδο τους… αναπληρωματικούς και αυτοί εμφανίστηκαν χειρότεροι, με τον Ράις να είναι αρνητικός, την ώρα που οι Μαδριλένοι άρχισαν να κάνουν “πάρτι” στα ριμπάουντ, αλλά και στα τρίποντα, με τον Ράντολφ να έχει 4/6 σε αυτό το διάστημα. Η “Βασίλισσα” άρχισε να ξεφεύγει έτσι στη διαφορά, κλείνοντας το ημίχρονο στο 44-34 υπέρ της.

