Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λοτζέσκι! Χάνει το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Ο τραυματισμός του Ματ Λοτζέσκι στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, αποδείχθηκε σοβαρότατος, αφού η διάγνωση του ιατρικού τιμ έκανε λόγο για θλάση και έτσι ο Παναθηναϊκός θα χάσει για αρκετό καιρό και τον Αμερικανό σούτινγκ γκαρντ.

Ο 33χρονος παίκτης υποβλήθηκε το Σάββατο (09/02) σε μαγνητική, με τα αποτελέσματα να δείχνουν θλάση δικεφάλου δεξιού μηριαίου, γεγονός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγώνων για πάνω από ένα μήνα, στερώντας τον για τους «πράσινους» και από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδας (13/02, 19:30 LIVE από το newsit.gr).

Με τον τραυματισμό του Λοτζέσκι πάντως, ο Ρικ Πιτίνο έχει ξεμείνει σχεδόν από παίκτες στη θέση «2», αφού εκτός λόγω τραυματισμού βρίσκονται και οι Παππάς και Λάνγκφορντ, με τον Αμερικανό τεχνικό να διαθέτει πια μόνο τον Σον Κιλπάτρικ και να αναζητά αναγκαστικές «λύσεις» εκ των έσω.

Ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού πάντως, το αντιμετώπισε με χιούμορ μέσα από τα social media, καθώς έγραψε στο twitter: «Εκτός ο Λοτζέσκι για 3-4 εβδομάδες. Ίσως πρέπει να ετοιμαστώ και να επιστρέψω στις Five Star ημέρες μου».

Matt Lojeski out 3-4 weeks. Might have to suit up and get back to my Five Star days 😱

— Rick Pitino (@RealPitino) February 9, 2019