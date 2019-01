Παναθηναϊκός: Το πρώτο καλάθι του Σον Κιλπάτρικ στο “τριφύλλι”! video

Ο Σον Κιλπάτρικ μπήκε στη 12άδα του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κύμη, για τη 13η αγωνιστική της Basket League και έκανε το ντεμπούτο του με τους “πράσινους”.

Το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού πέρασε για πρώτη φορά παρκέ 5:31 πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου, αστοχήσει σε δύο τρίποντα από τις γωνίες και αντικαταστάθηκε γρήγορα.

.@SeanKilpatrick in the game for the first time ☘️ pic.twitter.com/SYAMVsECdP

— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 14, 2019