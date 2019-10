Παναθηναϊκός: Το «τρελό» buzzer beater τρίποντο του Καλάθη! – video

Ο Παναθηναϊκός «έσπασε» το καλάθι από τη γραμμή του τριπόντου στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, πετυχαίνοντας το πρώτο του στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά από 9 άστοχες προσπάθειες, ο Νικ Καλάθης ευστόχησε από τα 7 μέτρα και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, αφού χρειάστηκε να κάνει step back και να σκοράρει προλαβαίνοντας το χρονόμετρο, στη λήξη του ημιχρόνου.

He is at it AGAIN!@Nick_Calathes15 with the STEP BACK buzzer-beater!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/JjsftmkoNO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2019