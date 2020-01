Παναθηναϊκός: “Τρελαμένη” με Καλάθη η Euroleague! Νέο video με τις 17 ασίστ του

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την ΑΕΚ στη Basket League και ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Αρμάνι στο Μιλάνο, αλλά η Euroleague συνεχίζει να αποθεώνει τον Νικ Καλάθη για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής με την εμφάνισή του κόντρα στη “ρωσική αρκούδα”, όπου ισοφάρισε και το ρεκόρ του στις ασίστ με 17 τελικές πάσες προς τους συμπαίκτες του.

The MVP of Round 17…

In a EuroLeague classic that went into an extra session, @Nick_Calathes15 had one of the BEST GAMES of his career#GameON pic.twitter.com/GCs9GxVnI9

