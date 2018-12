Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας: “Μαγικά” Καλάθη με… ραβδάκι Πιτίνο! – videos

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στη Euroleague, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, αφού στο ντεμπούτο του Ρικ Πιτίνο στον πάγκο του, έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση, για να “σκοτώσει” την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο ΟΑΚΑ.

Με άμυνα που “έπνιξε” τους φιλοξενούμενους, οι “πράσινοι” έριξαν στο “καναβάτσο” την 3η της κατάταξης ΤΣΣΚΑ Μόσχας και ανέβηκαν στο 7-8 μετά από 15 αγωνιστικές στη Euroleague, πλησιάζοντας ξανά την 8άδα της διοργάνωσης.

“Μαγικός” Καλάθης με 14 πόντους, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα και κρίσιμα καλάθια στο τέλος, ενώ το ρεκόρ καριέρας του ισοφάρισε ο Παπαπέτρου, που επέστρεψε “ζεστός” με 17 πόντους. “Άγγιξε” το double double και ο Λάσμε, μόνη “πληγή” ο Κλάιμπερν από την πλευρά των Ρώσων, με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς “ζεστός” στην επίθεση με Λοτζέσκι και Λάσμε, όμως ο Κλάιμπερν ήταν ασταμάτητος από την αρχή και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 19-26.

.@paobcgr are FLYING and so is James Gist! 🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/fZ3OTRKrSw

— EuroLeague (@EuroLeague) December 28, 2018