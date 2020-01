Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: “Περίπατος” με σόου Καλάθη, Φρεντέτ και Παπαγιάννη! videos

Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στη σεζόν, ο Παναθηναϊκός προσέφερε άπλετο θέαμα και επικράτησε της Βιλερμπάν με 100-88, παίρνοντας ρεβάνς και για την ήττα στο πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Εξαιρετικό ματς ξανά από τον Γιώργο Παπαγιάννη, που είχε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 τάπες, ενώ οι “πράσινοι” είχαν 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με πρώτους σκόρερ τους Φρεντέτ (22 πόντους) Παπαπέτρου (21 πόντους) και τον Καλάθη να έχει double double με 17 ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο ματς με τον Φρεντέτ να είναι απόλυτα εύστοχος και τον Παπαγιάννη να “σκεπάζει” τα καλάθια με τρεις τάπες στα πρώτα λεπτά. Οι “πράσινοι” προηγήθηκαν έτσι με 11-4 και 18-10, αλλά στη συνέχεια με πολλά λάθη στην επίθεση, επέτρεψαν στους Γάλλου να μειώσουν σε 20-18 στο 10′.

At the OTHER end!@G_P_06 SLAMS it!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/4A19UL3Nsw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 24, 2020