Παναθηναϊκός – Χίμκι: «Ζωντανός» για την 8άδα με ρεκόρ πόντων! – videos

Με τον Τόμας να είναι «εξωπραγματικός» στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» από νωρίς τη νίκη επί της Χίμκι, αφού παρά το κακό δεύτερο μέρος, κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, που τον κρατά «ζωντανό» στη «μάχη» για την 8άδα.

Παπαπέτρου και Καλάθης «κράτησαν» το Τριφύλλι όταν οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο σκορ και με κρίσιμα καλάθια στο τέλος, δεν επέτρεψαν στους Ρώσους να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από το συγκεκριμένο ματς. Επιθετικό ρεκόρ για τους «πράσινους» οι 65 πόντοι του ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς και με τον Καλάθη να φθάνει από νωρίς τις 5 ασίστ και τον Τόμας να σκοράρει κατά ριπάς, πήρε καλό προβάδισμα στο σκορ, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 23-11.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να σκοράρουν με κάθε τρόπο στο ματς, αλλά η Χίμκι «απάντησε» με… καταιγισμό τριπόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο και με 7/10 σουτ έξω από τα 6 και 75, μείωσε το σκορ σε 51-45. Ο Τόμας όμως ήταν ασταμάτητος και φθάνοντας του 22 πόντους πριν το ημίχρονο, αύξησε ξανά το προβάδισμα της ομάδας του, στο 65-50 στο 20′.

Στο δεύτερο μέρος, οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν όμως αγνώριστοι και μένοντας χωρίς σκορ για πάνω από 4 λεπτά, επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να ξανά μπουν στο ματς, με σερί 17-2 για το 67-63 στο 25′.

Κάποιοι πόντοι του Κιλπάτρικ και του Παπαπέτρου «ξεκόλλησαν» τελικά τους «πράσινους» και έτσι το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ στο 76-65.

Η ομάδα του Κουρτινάιτις δεν τα παράτησε και μείωσε ξανά στο 4ο δεκάλεπτο, όμως εκεί ο Νικ Καλάθης «καθάρισε» το ματς με πέντε συνεχόμενους πόντους και ένα τρομερό τρίποντο, για να στείλει ξανά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Το τελικό 94-85 χάρισε έτσι στον Παναθηναϊκό τη 10η νίκη του στη Euroleague, η οποία και τον «κρατά» στη «μάχη» για την 8άδα και την πρόκριση στα πλέι οφ.

