Ο Αργύρης Πεδουλάκης βρίσκεται στο «στόχαστρο» μετά τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, αλλά βρήκε… υπερασπιστή στο πρόσωπο ενός παίκτη, με τον οποίο φερόταν να μην είχε και τις καλύτερες σχέσεις στο παρελθόν.

Ο Μάικ Τζέιμς είχε σπάσει μια τζαμαρία στο ΟΑΚΑ μετά από διαφωνία με τον Έλληνα τεχνικό, οδηγώντας τον με την απουσία του και εκτός του «πράσινου» πάγκου. Όταν ήρθε όμως η ώρα να σχολιάσει το φετινό ξεκίνημα του Τριφυλλιού, στήριξε τον έμπειρο προπονητή.

«Τι πιστεύεις για τον προπονητή του Παναθηναϊκού; Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος του έδωσε κάποιες καλές μετεγγραφές το καλοκαίρι, αλλά ο Αργύρης φαίνεται ανίκανος να τους χρησιμοποιήσει σωστά, συμφωνείς;», τον ρώτησε ένας Έλληνας φίλαθλος στο twitter, με τον Αμερικανό γκαρντ να απαντάει: «Έχασε δύο πολύ κλειστά παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι το ανίκανος να τους χρησιμοποιήσει σωστά, ταιριάζει εδώ».

Lost two really close games. I don’t think unable to use them right fits here https://t.co/CJZdlD4AkJ

— Mike James (@TheNatural_05) October 18, 2019