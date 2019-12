Πιτίνο καλεί Σπανούλη! “Θα ήθελα πολύ να γυρίσει στην Εθνική”

Τον αγκάλιασε μετά το ντέρμπι, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, ενώ έκανε και τα καλύτερα σχόλια για τον ηγέτη του Ολυμπιακού. Οι φήμες που ήθελαν τον Αμερικανό κόουτς να σκέφτεται την επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική Ελλάδας επιβεβαιώθηκαν και μάλιστα από τον ίδιο!

Εθνική Ελλάδας: Ρίχνει… βόμβα με Σπανούλη ο Πιτίνο!

Ο Ρικ Πιτίνο έγραψε χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο twitter: “Για την ιστορία θα ήθελα πολύ να δω τον Σπανούλη στην Εθνική μας ομάδα”.

Είτε το κάνει για να ρίξει τους τόνους ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Εθνική Ελλάδας, είτε επειδή το εννοεί, ο Ρικ Πιτίνο θέλει σίγουρα να έχει τους… καλύτερους στο πλάι του, στην προσπάθεια του να οδηγήσει την Εθνική Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Βέβαια, το “σενάριο” επιστροφής του Βασίλη Σπανούλη μόνο εύκολο δεν είναι. Να θυμίσουμε ότι ο ηγέτης του Ολυμπιακού έχει αποσυρθεί από την Εθνική Ελλάδας από το 2015.

Just for the record I would love to see Spanoulis join our National team

